Eurovision 2022, Mahmood e Blanco cantano “Brividi” con la band ucraina: il gesto che ha conquistato tutti

Italia e Ucraini stretti insieme sulle note di "Brividi". Ad un passo dalla finalissima dell'Eurovision, Mahmood e Blanco mettono da parte la competizione in corso e lasciano spazio alla solidarietà. Su Instagram hanno pubblicato un video in cui cantano il loro brano "Brividi" , insieme ai Kalush, la band ucraina in gara all'Eurovision. Un mix perfetto che ha conquistato tutti.

Il gesto simbolico fatto da Mahmood e Blanco in segno di pace è un chiaro riferimento alla guerra in corso in Ucraina. Il video, postato su tutti i profili Instagram dei vari cantanti presenti, mostra i vincitori di Sanremo 2022 vestiti di bianco mentre cantano accompagnati dal pianoforte e dal flauto di un componente della band ucraina, che ha scelto un look total black.

Pioggia di commenti sotto il post, in cui molti utenti ringraziano i cantanti per la solidarietà verso l'Ucraina: «Grazie per il vostro supporto» si legge, e ancora: «Siete grandi». «Meraviglioso mi piacerebbe vedervi sul palco insieme ❤» scrive un altro utente.