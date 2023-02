Quanto guadagna Marco Mengoni? Dalla vittoria alla 73esima edizione di Sanremo nulla. Perché non sono previsti premi in denaro per i cantanti che partecipano alla gara. Eccetto un rimborso che ammonta a 48 mila euro. Ma il patrimonio dell'artista è ben più vasto. E va da una società di produzione fino ai ricavi dalle milioni di copie vendute.

Marco Mengoni quanto guadagna? Il contratto con la Sony e i negozi di famiglia

Sessanta dischi di platino, tre dischi d’oro e oltre 3,7 milioni di copie vendute durante la sua carriera. Numeri che al cantante di Ronciglione sono valsi un contatto con la Sony dal valore di 300 mila euro, firmato durante la sua partecipazione a X Factor. Se il discorso si allarga alla famiglia, c'è allora il negozio Ferrari della madre Nadia nel centro del comune viterbese, che vende abiti di lusso.

Mengoni vincitore, tutta Ronciglione lo festeggia

La società "No Comment"

Marco Mengoni è proprietario della No Comment Opificio Musicale S.r.l. Una società con sede a Milano che si occupa di registrazioni sonore. L’ultimo bilancio depositato nel registro delle imprese corrisponde all’anno 2021 e riporta un range di fatturato tra i 600.000 e 1.500.000 eruo. Diminuito del 71,96% rispetto al 2019. Mentre il capitale sociale è rimasto lo stesso.

Dal sito ReportAziende, invece, emerge un quadro più dettagliato. Ovvero che la società nel 2021 ha fatturato 893 mila euro con un utile pari a 101 mila euro, registrando un +36,29% rispetto al 2020. Di cosa si occupa?Produzione e diffusione di poster, adesivi, libri, dischi e molto altro per i big della musica italiana.