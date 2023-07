Da Mare Fuori al primo singolo: Maddalena Stornaiuolo canta “Burattini”

Ecco “Burattini”, il singolo di esordio dell’attrice, acting-coach, regista e fondatrice della scuola di recitazione “La Scugnizzeria”, Maddalena Stornaiuolo, disponibile dal 3 luglio su tutte le piattaforme digitali.

Impegnata sul set della quarta stagione della fortunata serie Mare Fuori (premiata di recente come Migliore serie dell'anno ai Nastri D’Argento – Grandi Serie) in cui interpreta Maddalena - agente di polizia dell’IPM (Istituto di Pena Minorile) - la Stornaiuolo decide di realizzare la colonna sonora della sua scuola di recitazione.

Burattini, scritto da Rosario Esposito La Rossa, con musiche e arrangiamenti di Sasà Priore e Pino Ciccarelli, si basa sul racconto di una favola amara, ma che ha lo scopo di far sognare e sperare.

Troviamo un bambino che diventa burattino, che non è il classico Pinocchio accudito da Geppetto e protetto dalla fatina, bensì Lucignolo, un ragazzo da salvare.

"Ho deciso di incidere un “pezzo” – spiega Maddalena - perché volevo raccontare la mia terra, i miei scugnizzi, la mia Scugnizzeria. Volevo far passare un messaggio: che “nessuno è innocente”. Che nelle periferie non bisogna preoccuparsi dei Pinocchio, di bambini con Geppetto alle calcagna e una fatina pronta a cambiargli la vita. Nella mia Scampia, nelle mie Vele bisogna occuparsi dei Lucignolo, della parte negativa di una storia di cui nessuno se ne fotte. Ho deciso di lanciare questo brano “Burattini” perché ci vuole poco a finire coi fili ai polsi, fili peggio delle manette, per questo ho deciso di raccontare la storia di un bambino diventato burattino".

Ad accompagnare Maddalena in questo nuovo viaggio, in questa nuova esperienza musicale, i suoi allievi della Scugnizzeria che lei stessa definisce «“muccusielli” che sognano le tavole di un palco». E aggiunge: "A loro e a tutte “’e creature” è dedicato questo pezzo che è diventato la colonna sonora della mia scuola, la casa dei Lucignolo, la stalla dei ciucci, il campo di volo di asini volanti".