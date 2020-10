È morto a 57 anni Luciano Ghezzi, storico bassista e collaboratore di Ligabue. Il saluto del cantante su Facebook

Luciano Ghezzi, storico bassista e collaboratore di Ligabue, è morto. Il musicista, che fu fondatore del gruppo ClanDestino, era noto anche per diverse collaborazioni con Luciano Ligabue, si è spento improvvisamente all'età di 57 anni.

A salutarlo sui social è lo stesso Ligabue con un lungo post su Facebook in cui mostra una foto di loro due insieme e ricorda il loro recente ultimo incontro avvenuto appena un mese fa. «Hai occupato tutte le frequenze. Dalla profondità del suono devastante del tuo basso fino alla tua vocina acuta, adatta per le armonie dei Beatles. A sdrammatizzare ci hai sempre pensato tu. Quando è stato il momento di scegliere fra famiglia e musica, hai fatto presto a decidere: la famiglia altroché. Ma sei sempre stato quello che ricordava meglio e più di ogni altro quello che ci era successo. Circa venti giorni fa abbiamo fatto insieme a tutti gli altri una “urlando contro il cielo” che avrebbe dovuto essere di fronte a tutta quella gente ma il virus non ce l'ha permesso. E' stato bello almeno essere insieme. E' stato bello vederti più in forma che mai. Le tue battute, la tua allegria. Ci mancherai davvero tanto, Luciano». Sono state queste le parole del cantante in ricordo dell'amico.

Ghezzi ha iniziato la sua carriere musicale negli anni '70 con il chitarrista Max Cottafavi e il batterista Gigi Cavalli Cocchi. Fu quest'ìultimo a coinvolgerlo nel 1989 nel progetto dell'esordiente Luciano Ligabue, che cercava una band per l'incisione del suo primo disco. Ghezzi ha inciso le parti di basso dei primi 4 dischi di Ligabue è presente anche nel best of "Primo tempo" e ha suonato per tutto il "Neverending tour". Con Ligabue ha aperto i concerti degli U2 a Torino e Napoli nel 1993. Nel 2011 e nel 2015 aveva preso parte alle edizioni di Campovolo.

Ultimo aggiornamento: 19:10

