Ultimo in concerto a Napoli: dopo l'Olimpico sold out anche allo stadio Maradona

È da oggi ufficialmente sold out la prima delle due date previste il prossimo giugno allo Stadio Maradona di Napoli. Ultimo si esibirà infatti nel capoluogo partenopeo tra poco più di sei mesi, l’8 e il 9 giugno 2024.

Un traguardo che arriva a pochi giorni dall’uscita del nuovo inedito del cantautore romano Niccolò Moriconi dal titolo Occhi lucidi, dal 1° dicembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali.

«Siamo fatti tutti un po’ così: occhi forti e cuori fragili», canta Ultimo nella ballad potentissima Occhi lucidi, di cui firma testo e musica e che profuma di Napoli grazie anche al videoclip ufficiale dove al suo fianco compare come guest d’eccellenza l’attrice Maria Esposito, la Rosa Ricci della nota serie Mare Fuori, uno dei personaggi più amati e di successo.

A sancire un legame con questa città sempre più forte e indissolubile Niccolò, ha scelto di presentare il brano al Foqus, cuore pulsante dei Quartieri Spagnoli, per dimostrare tutta la sua vicinanza a una realtà che sa bene cosa vuol dire sentirsi «ultimi», una realtà fatta di giovani a cui viene data nuova luce verso un futuro illuminato e lontano dalla strada, e a cui l’Artista dato tutto il suo sostegno attraverso una particolare iniziativa che accompagnerà le festività, invitando la città a portare in custodia i suoi sogni, entrando a conoscere e toccare con mano proprio una di quelle che si possono definire «terre degli Ultimi». Una sorta di fiaccola simbolica da tenere in vita grazie al pubblico del cantautore e al calore che la città di Napoli vorrà dimostrare a questa iniziativa, che tiene accesa una luce su una realtà che merita di essere vista e sostenuta.

Lo scorso 4 dicembre Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli onlus, progetto di rigenerazione urbana nei Quartieri Spagnoli di Napoli, ha ospitato la prima performance dai vivo e in esclusiva del brano Occhi lucidi, davanti a poche fortunate centinaia di fan che hanno assistito a un mini show evento nel cuore della città.

Solo un’anticipazione rispetto ai grandi concerti che lo attendono negli stadi dal prossimo giugno 2024.



Mancano infatti 6 mesi dal ritorno live previsto per la prossima estate, il tour già da record Ultimo Stadi 2024– La Favola continua…, 10 date tra cui una doppietta al Maradona di Napoli (prima data esaurita oggi), una all’Olimpico di Torino e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta nella capitale romana (la prima data è già sold out).

Ultimo si conferma così per 3 anni di fila protagonista della musica live nei grandi stadi italiani.

Già lo scorso anno «Ultimo Stadi 2022» superava il tetto dei 600mila biglietti per 15 date con la conquista dello scettro assoluto della musica dal vivo estiva, passando il testimone a «Ultimo Stadi 2023 – La favola continua…», che solo cinque mesi fa calava l’ultimo sipario di uno show record da 342.532 presenze, in sole 6 date completamente imballate.

Il risultato è un incredibile palmarès da 33 stadi a soli 27 anni in appena 5 anni (al netto di una pandemia).