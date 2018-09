Niccolò Fabi, un parco giochi dedicato alla figlioletta Olivia, morta di meningite nel 2010

meningite fulminante nel 2010: è il bellissimo progetto nato da un'idea della fondazione Parole di Lulù onlus, di Shirin Amini e dello stesso Niccolò Fabi, che il 1° settembre di due anni fa organizzarono una raccolta fondi nella Masseria Mangiato a Martina Franca, nel tarantino. E proprio oggi al Comune di Taranto è stato firmato il protocollo di intesa per la realizzazione del parco, nel quartiere Tamburi, uno dei quartieri della città ionica più colpiti dall'inquinamento legato all'Ilva.





Per realizzare l'opera sono sono a disposizione circa 100mila euro. È stata individuata un'area a verde, di proprietà del Comune comunale, all'interno dell'istituto scolastico «Gabelli». Accanto al lavoro delle due associazioni benefiche è stato creato un team di professionisti tarantini legati ad Ail e Arci ragazzi, con l'iniziale supporto tecnico dell'architetto Prontera e coordinati dalla dottoressa Annamaria Moschetti dell'Associazione Culturale Pediatri.



La fondazione Parole di Lulù ha come finalità la realizzazione di progetti sia sanitari che ludici dedicati ai bambini e, dopo aver rivolto la sua attenzione a diverse emergenze italiane e africane, ha deciso di provare ad essere di aiuto alle difficile realtà dei bambini di Taranto e, in particolar modo, del quartiere Tamburi. Per realizzare il progetto, Parole di Lulù si è avvalsa della collaborazione di Fondazione Pizzarotti, che nasce per volontà di Enrica, Michele e Pietro Pizzarotti.

Giovedì 20 Settembre 2018

