Riccardo Muti tra la Pompei giordana e la città sepolta dal Vesuvio

Si snoda tra Jerash, la Pompei d'Oriente, e la Pompei sotto il Vesuvio il viaggio di quest'anno tra musica e fratellanza di Riccardo Muti per Le Vie dell'Amicizia del Ravenna Festival. Il maestro dirigerà l'Orchestra giovanile Cherubini prima a Ravenna poi nella città siriana il 9 luglio e subito dopo in Campania, l'11 luglio, nel Teatro Grande da lui inaugurato nel 2010 dopo lunghi lavori di restauro (nella foto).

Nell’anno in cui il festival ha colto l’occasione del centenario della nascita di Calvino per intitolare la propria XXXIV edizione “Le città invisibili”, il fil rouge del comune passato romano e del patrimonio archeologico lega due città a lungo sepolte – l’una dalla cenere del Vesuvio, l’altra dalle sabbie del deserto – a Ravenna, il cui porto di Classe l’imperatore Augusto scelse per la flotta del Mediterraneo orientale.

Su tutti e tre i palcoscenici, la direzione di Muti unirà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro Cremona Antiqua a musicisti giordani nel II atto da “Orfeo ed Euridice” di Gluck, in arie e cori dalla “Norma” di Bellini (fra cui “Casta diva”) e nel “Canto del destino” di Brahms. Il concerto a Jerash è reso possibile dal sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (che, in linea con la strategia di rafforzamento della cooperazione culturale tra Italia e Giordania, aprirà ad Amman un nuovo Istituto Italiano di Cultura) e dal supporto dell’Ambasciata d’Italia ad Amman, dal sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con il Jordan Italian Forum for Cooperation. L’appuntamento presso l’antica città di Pompei – organizzato grazie alla collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei e con Rai 1, che riprenderà il concerto – è interamente finanziato da Caruso, A Belmond Hotel di Ravello.