«Sangue»: da oggi in pre-order il primo album di BigMama

Arriva il primo album di BigMama. Dopo i successi di critica dell'EP "Next Big Things", l'8 marzo uscirà "Sangue" (Sony Music/Epic Records Italy/Pluggers), il debutto discografico della rapper, protagonista questi giorni della 74esima edizione del Festival di Sanremo con "La rabbia non ti basta". Il brano portato sul palco del Teatro Ariston farà parte della tracklist del nuovo disco, un lavoro sanguigno, impetuoso e vero, già disponibile in pre-order da oggi, giovedì 8 febbraio.

"Sangue", come i legami, come il dolore, come la linfa vitale. Dodici tracce che dal personale si aprono al collettivo. L'artista il prossimo 14 novembre sarà in concerto all'Alcatraz (prevendite aperte su ticketone e in tutti i punti vendita abituali) per un live che si preannuncia infuocato.