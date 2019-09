Simply Red, il nuovo tour mondiale: Milano unica data italiana

Simply Red

su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Lunedì 16 Settembre 2019, 13:40 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2019 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tornano con une unIl nuovo disco funkyuscirà l’8 novembre 2019 via BMG e la band ha annunciato i prossimi concerti. Saranno anche in Italia, al, nell'unica data del 16 novembre 2020. In programma 33 spettacoli nelle arene europee.I Simply Red sono una delle band inglesi più famose di sempre e con il nuovo tour sono pronti a intrattenere i loro fan con le hit che hanno segnato la loro carriera stellare e fatto la storia della musica, comeI biglietti per il concerto italiano sono disponibili in anteprima per il fanclub ufficiale a partire dalle ore 10.00 di martedì 17 settembre 2019 (fino alle ore 10.00 di giovedì 19). La messa in vendita generale inizierà invece alle ore 10.00 di venerdì 20 settembreSaranno disponibili per le date europee degli speciali pacchetti VIP che includono articoli del merchandise in edizione limitata.Di seguito l’elenco di tutte le date dei Simply Red in calendario.Mar 6 NEWCASTLE, Newcastle ArenaMerc 7 HULL, Bonus ArenaVen 9 GLASGOW, SSE HydroSab 10 LEEDS, First Direct ArenaDom 11 LIVERPOOL, ArenaMar 13 DUBLINO, 3ArenaVen 16 BIRMINGHAM, Resorts World ArenaSab 17 MANCHESTER, ArenaDom 18 NOTTINGHAM, ArenaMar 20 CARDIFF, ArenaMerc 21 BRIGHTON, CentreVen 23 BOURNEMOUTH, International CentreSab 24 LONDRA, The O2Giov 29 AMBURGO, GERMANIA Barclaycard ArenaVen 30 HANNOVER, GERMANIA TUI ArenaSab 31 LIPSIA, GERMANIA, ArenaLun 2 BERLINO, GERMANIA Mercedes Benz ArenaMar 3 DORTMUND, GERMANIA WestfalenhalleMerc 4 COLONIA, GERMANIA Lanxess ArenaVen 6 FRANCOFORTE, GERMANIA FesthalleSab 7 MANNHEIM, GERMANIA SAP ArenaDom 8 MONACO, GERMANIA OlympiahalleMar 10 VIENNA, AUSTRIA StadhalleGiov 12 ZURIGO, SVIZZERA HallenstadionVen 13 PARIGI, FRANCIA ZenithSab 14 ANVERSA, BELGIO SportpaleisLun 16 MILANO, ITALIA, Mediolanum ForumMerc 18 STUTTGART, GERMANIA SchleyerhalleVen 20 BRATISLAVA, SLOVACCHIA, NTCDom 22 PRAGA, REPUBBLICA CECA, Forum KarlinLun 23 BUDAPEST, UNGHERIA, BSAMerc 25 VARSAVIA, POLONIA, TorwarVen 27 AMSTERDAM, PAESI BASSI, Ziggo Domeè stato il compositore e il leader dei Simply Red fin dagli esordi nel 1985, aiutato dal sassofonista Ian Kirkham a partire dall’86. La line-up attuale è rimasta invariata dal 2003 e il nuovo tour farà rivivere i grandi classici di questa straordinaria band. «Voglio che i nostri fan si divertano, ballino e si scatenino in pista. È tutta una questione di cuore e di groove», racconta Hucknall.Ilè stato registrato come fosse un ‘live’ con pochissime sovraincisioni ai British Grove Studios di Londra. Tutte e dieci le tracce, incluso il nuovo singolo “Thinking Of You”, sono state scritte da Mick Hucknall e prodotte dal fedele collaboratore Andy Wright. I riferimenti musicali spaziano dal funk classico al soul di artisti quali Wilson Pickett, Dyke and the Blazers, James Brown e Tower of Power. «Non vedo l’ora di suonare questo disco live “ – afferma sempre Hucknall – “e voglio divertirmi per davvero!!».