«Summer fading (late love song)» è il nuovo singolo di Solo

Con una canzone che profuma di fine estate, torna SOLO con “Summer fading (late love song)”.

Dopo l’elektronische musik di “Stati emozionali”, la psichedelia di “Don’t shoot the piano player (it’s all in your head)”, l’indie pop/dance di “Something (you don’t need)” e il punk/grunge di “Propaganda in my eyes, again (you’re erased)”, ennesimo cambio di rotta per SOLO, questa volta alle prese con un brano che miscela dream pop, shoegaze e alternative rock con il solito approccio alla psichedelia e alla sperimentazione, in questo caso principalmente rivolta verso l’elettronica sperimentale.

“Summer fading (late love song)” è una canzone d’amore; ma non è la solita dedica a qualcuno; “Summer fading (late love song)” è una canzone che si interroga su cosa sia l’amore, e su come quel sentimento venga percepito nel tempo da una persona, dall’infanzia all’età adulta.

«“Summer fading (late love song)” è una canzone sul tempo che scorre, e su come questo, e le esperienze che viviamo, ci influenza, anche nel nostro rapporto con quel sentimento che chiamiamo “amore”; o sull’innamoramento, che dir si voglia. È “divisa” in tre parti: nella prima mi chiedo come possa un bambino interpretare quel sentimento di innamoramento di cui si sente così tanto parlare dappertutto, fra le interpretazioni e influenze degli adulti e quelle della fiction e dei media; nella seconda parte del brano l’interrogativo è posto dal punto di vista di un adolescente; nella parte finale arrivano gli interrogativi dell’età adulta».

“WAS THAT LOVE TRUE?”

“Summer fading (late love song)” è un brano cangiante nel tempo tanto nel testo quanto nella musica, a voler per l’appunto sottolineare con la musica come una persona cambi nel tempo, e come cambi il suo rapporto con la vita e con i propri sentimenti.

«Nella prima parte, quella dedicata all’infanzia, l’arrangiamento è scarno: sognanti chitarre dream pop/shoegaze si intrecciano in un arpeggio; un violoncello fa da supporto; la voce è delicata e flebile, emotiva.

Lanciato in anteprima esclusiva su La Stampa, il videoclip che accompagna “Summer fading (late love song)” è un crescendo di immagini distorte che partono da un’alba e finiscono su un tramonto.

«In realtà il tramonto che vediamo alla fine del video è semplicemente l’alba che introduce il video, ma mandata in reverse: così come mi piace utilizzare suoni in reverse nelle mie canzoni, o comunque lavorare molto sull’effettistica, anche con le immagini trovo sia interessante sperimentare. Infatti il video di “Summer fading (late love song)” è composto da tutta una serie di immagini distorte nei colori, nella saturazione, a dare un tocco psichedelico al tutto, come metafora di come i nostri ricordi del passato siano necessariamente distorti dal tempo e da come viviamo il presente. Così come nel testo del brano e nella musica, ho cercato di dare un senso di “evoluzione” anche nel video, cercando immagini consone, che si adattassero al meglio ai cambi di registro della canzone».

L’immagine che campeggia sulla copertina del singolo, un tramonto sul mare di Stintino (SS), ma capovolto, è per gentile concessione di Asinara4x4.

«Per la copertina di “Summer fading (late love song)” volevo qualcosa che ricordasse la malinconia di fine estate, quel momento dell’anno che ci ricorda come il tempo passi, quel momento che porta con sé sia la gioia delle esperienze vissute, sia il rimorso di come tutto, inesorabilmente, scorra via; ma volevo anche qualcosa che sottolineasse il mio approccio psichedelico alla musica: da qui la scelta di capovolgere la foto, rendendola estraniante».

Voce, chitarre e bassi sono stati registrati da SOLO presso il The Bordello Rock ‘n’ Roll Studio; la batteria è stata registrata da David Garofalo presso il suo studio personale; mix e master a cura di Edoardo Di Vietri, presso l’Hexagonlab Recording Studio.

“Summer fading (late love song)” è il quinto singolo pubblicato da SOLO, ed anticipa l’uscita del suo primo album da solista, “The importance of words (songs of love, anti-capitalism and mental illness)”.

MULTILINK

“Summer fading (late love song)”

https://tag.lnk.to/summer-fading

“Summer fading (late love song)” su Spotify

https://open.spotify.com/track/0aTbgDokkpOgVAXLa6VL5n?si=ce3e74b225564fac

“Summer fading (late love song)” su YouTube

https://youtu.be/G_NWZIEPNW0

BIO

SOLO è un progetto che spazia fra i generi: la psichedelia lascia spazio al grunge, passando per l’indie pop, l’art rock, lo shoegaze, l’elettronica, marce bandistiche, musica concreta.

Il filo conduttore fra i brani è dato dalla sperimentazione (in particolare sui suoni, grazie ad un uso massivo dell’effettistica) e dall’insofferenza verso la società odierna, in cui viviamo.

SOLO ha pubblicato, ad ora, 4 singoli: “Stati emozionali” (brano in binaurale composto con soli oscillatori sinusoidali, generatori di rumore bianco e filtri, ispirato dall’elektronische musik di Karlheinz Stockhausen, è stato lanciato in anteprima su It’s Psychedelic, Baby e trasmesso all’interno di “Battiti”, su Radio 3 RAI), “Don’t shoot the piano player (it’s all in your head)” (brano che affonda le proprie radici nella psichedelia inglese della seconda metà degli anni ‘60, è stato lanciato in anteprima esclusiva su Prog UK), “Something (you don’t need)” (brano che miscela dream pop, indie pop, dance ed elettronica, lanciato in anteprima esclusiva su Post-Punk.com) e il brano grunge/punk "Propaganda in my eyes, again (you're erased)" (lanciato in anteprima esclusiva su The Spill Magazine e rilanciato da Metal Hammer).

SOLO è pronto a pubblicare il suo primo album da solista, “The importance of words (songs of love, anti-capitalism and mental illness)”.