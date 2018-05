Svelati gli altri big del Campania Eco Festival a Fosso Imperatore

Mercoledì 23 Maggio 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 12:22

Assieme al rapper torinese Willie Peyote, il 10 giugno saliranno sul palco dell’isola ecologica di Fosso Imperatore, a Nocera Inferiore, Speaker Cenzou, Simona Boo, Oyoshe, Oluwong e Peppoh.Il festival che diffonde il rispetto per l’ambiente e la divulgazione della green economy attraverso la forza comunicativa della musica e dell’arte, progetto non a caso premiato all’interno della rassegna “Comuni Ricicloni 2017” di Legambiente, quest’anno avrà come tema musicale l’hip hop.Speaker Cenzou & Il Nucleo rappresentano l'unione del vecchio e del nuovo corso del rap e dell’hip hop partenopeo con elementi di spicco del panorama musicale napoletano e nazionale.Il progetto nasce attorno ad uno dei capostipiti del movimento hip hop napoletano, ovvero Speaker Cenzou e dalla sua visione lungimirante di accomunare in una crew, più’ elementi delle varie generazioni che nel corso degli anni hanno dato vita a questo movimento multiforme che è l’hip hop di Napoli generando una sorta di squadrone All Stars, di cui fanno parte allo stesso tempo pionieri, realtà consolidate e nuove promesse.In consolle possiamo trovare Oluwong, producer e beatmaker nonché, insieme a Djuncino, formano “Ammontone”, una delle realtà più’ interessanti e longeve del panorama, capace di rinnovarsi ed essere al contempo un punto di riferimento con il suo studio e le sue produzioni che possiamo trovare nei dischi dei più autorevoli rappresentanti della scena.Ai microfoni troviamo Oyoshe, talento della zona flegrea, giovanissimo e già con all’attivo molteplici uscite discografiche e importanti connessioni con tantissimi artisti americani ed europei, per i quali ha prodotto diverse tracce , per le quali ha gia fatto parlare di sé in tutta la comunità hip hop mondiale.Dall’altro lato troviamo Pepp Oh, che con il suo primo album “sono un cantante di Rap” ha lasciato un segno importante nella odierna scena Rap campana, con il suo approccio pieno di melodia e spiccate venature Soul si è distinto egregiamente come una realtà molto interessante e da tenere assolutamente d’occhio.Come ciliegina sulla torta, Simona Boo, cantante diplomata al conservatorio protagonista di numerosi ensemble di jazz, bossa nova ,e musica brasiliana, con un innata venatura black, e precedentemente voce dei 99 posse.Ad aprire i concerti ci sarà il CEF DifferenziaRap Freestyle Battle e la battle avrà come parole chiavi il green, tematica da cui i rapper in concorso potranno snocciolare rime e contenuti spettacolari.