Il titolo del nuovo singolo di Vanessa Grey, cantante, conduttrice e speaker radiofonica, è di quelli fatti apposta per farsi notare: «Tette», in uscita il 21 luglio. Lei parla di «un brano ironico, provocatorio ma che vuole lanciare un importante messaggio di forza a tutte le donne, un invito ad accettarsi e mostrarsi così come si è, senza paura del giudizio altrui». Insomma un pezzo contro il body shaming perché «dietro le tette c'è di più!». «Ognuno di noi è una persona unica e irripetibile», racconta Vanessa Grey: «Alcune volte quello che pensiamo possa essere un difetto è il nostro valore aggiunto, quello che ci distingue dagli altri. Non c’è niente di sbagliato in nessuno di noi. Per anni ho nascosto il mio seno perché mi vergognavo a mostrarlo, crescendo ho imparato ad accettarmi ed oggi gli ho dedicato perfino una canzone!».