Morto Tomaso Cavanna, l'ex discografico e imprenditore scomparso a 45 anni

Martedì 27 Agosto 2019, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

É morto Tomaso Cavanna, ex discografico e imprenditore. Cavanna aveva solo 45 anni e aveva alle spalle una lunga carriera nel settore dell'industria discografica italiana, che oggi è in lutto per la sua scomparsa. Tomaso è stato per lungo tempo discografico per poi passare all'organizzazione di eventi.Nella sua carriera da discografico ha lavorato prima in Universal e poi in Sony Music, successivamente aveva scelto di cambiare ed è passato all’organizzazione eventi fondando Punk For Business nel 2014. Dal 2008 era invece CEO di Opossum, società che ha lavorato, tra gli ultimi progetti, anche al Jova Beach Party.Tutto il mondo della musica si stringe intorno al dolore dell'imprenditore scomparso.