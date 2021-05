Coprifuoco ancora rigido, ma per Il Volo all'Arena di Verona, impegnato in un tributo a Ennio Morricone, si può fare una notevole e inedita eccezione. Per permettere al pubblico di assistere al concerto dei tre tenori, infatti, è stata concessa una speciale deroga, col coprifuoco spostato alle 2 di notte.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati