«Cantate in napoletano? Imparate la pronuncia. Ed evitate Pino Daniele»

Giovedì 4 Gennaio 2018, 21:49 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 21:49

Marco Zurzolo polemico su Facebook. Il musicista partenopeo, in un post pubblicato sul suo profilo personale del social network, si è scagliato contro «tutti i cantanti che si cimentano a cantare canzoni Napoletane, soprattutto chi non è Napoletano». Il sassofonista parte dagli attacchi che i meridionali ricevono dalle persone che vivono al settentrione, che ormai non sono solo un fenomeno che caratterizza gli scontri tra tifoserie calcistiche: «Abbiamo subito insulti da quasi tutto il nord, e non solo, che siamo un popolo di merda, che il Vesuvio deve fare il suo dovere», scrive Zurzolo.Poi si rivolge agli artisti che scelgono di misurarsi con l’idioma parlato nella città di Parthenope: «Quando cantate un brano Napoletano, Noi, a differenza vostra, siamo orgogliosi e felici del vostro omaggio. Però il Napoletano è una lingua e va studiata come l’inglese. Io non dico non le cantate, ma imparate la pronuncia». E continua, rincarando la dose: «Lasciate stare questo nostro patrimonio che a mio avviso è stato già saccheggiato abbastanza, cantate gli standard americani così ve la menate anche di più».Infine, probabilmente riferendosi a quanti in questi giorni stanno omaggiando il Nero a metà, scomparso il 4 gennaio di tre anni fa, consiglia: «Per quanto riguarda Pino Daniele, evitate subito».