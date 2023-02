Sanremo 2023, «Blanco non deve partecipare a Domenica In», la Rai diffidata: ecco cosa è successo

No a Blanco a Domenica In. L'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi presenta oggi una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione del cantante che è stato ufficialmente invitato da Mara Venier a prendere parte domani alla trasmissione. «Una eventuale ospitata di Blanco a Rai1, dopo i gravi fatti di Sanremo 2023 dove l'artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericoloso -spiega l'Associazione- Rai e Mara Venier farebbero infatti passare il messaggio che chi si rende protagonista di gesti di violenza e distruzione a danno di beni pubblici debba essere premiato con ospitate sulla rete ammiraglia e attraverso lo spazio concesso dall'azienda pubblica.

Messaggio diseducativo

Un messaggio altamente diseducativo specie per i più giovani, che potrebbero essere spinti ad emulare il folle gesto di Blanco». Per tale motivo l'Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi, «presenta oggi una diffida urgente ai vertici Rai affinché sia impedita la partecipazione di Blanco a 'Domenica In'».

La sfuriata sul palco

Era appena passata la mezzanotte, quando la prima puntata del Festival ha avuto il suo blackout che passerà alla storia. Blanco stava eseguendo L’isola delle rose quando ad un tratto mentre ripeteva come un mantra il verso “ma volevo fossi mia, mia, mia” ha cominciato a calciare i vasi di rose presenti sul palco.

Cinque, sei, sette, otto fioriere scalciate di destro e di sinistro, poi ha alzato in aria con le mani interi blocchi di fiori e li ha ributtati a terra distruggendoli. Un minuto e rotti di follia che Amadeus, per la prima volta nella vita, non è riuscito ad arginare, lasciando che Blanco distruggesse mezzo palco. “Purtroppo non mi sentivo in cuffia e non mi sentivo la voce”, ha allargato le braccia. “Non andava la voce e mi sono divertito comunque. La cosa bella della musica è che non bisogna sempre seguire uno schema. Ci sono cose che non vanno bene, se volete la rifaccio volentieri, ma ho provato comunque a divertirmi”, ha urlato Blanco tra il sorpreso e lo spiritato. Blanco ha ricevuto fischi in sala e Amadesu ha deciso di non farlo riesibire.

Gianni Morandi è arrivato sul con la scopa per togliere i fiori distrutti e con grande ironia ha chiosato: “Con tutta la bella musica che abbiamo ascoltato questa sera vedrai che domani si parlerà solo di questo”.