FantaSanremo, Rkomi pigliatutto: supera Emma e Yuman e fa il pieno di punti con flessioni, scapezzolata e Papalina

Dopo il trionfo di Emma nella terza serata, si apre una nuova giornata per il FantaSanremo. Re della quarta puntata di questa 72esima edizione del Festival è stato Rkomi che, in pochi minuti di esibizione, è riuscito a conquistare ben 170 punti. Seguono Emma con 120 punti e Yuman con 105.

Tra flessioni sul palco (coinvolto da Amadeus), scapezzolata, saluti al pubblico e all'orchesta, “Papalina” e “FantaSanremo” in eurovisione, Rkomi ha ripagato tutte quelle volte che, durante le precedenti serate non ha concesso favori i suoi fantagiocatori. Lo segue a ruota Emma, ormai disposta a fare di tutto per guadagnare qualche punto in più, grazia al suo inno al femminismo, la consegna dei fiori all'orchestra e il “Fantasanremo” pronunciato sul palco. A chiudere il podio è il vincitore di Sanremo Giovani Yuman che grazie al “Papalina” pronunciato a fine esibizione è riuscito a conquistare, per la seconda sera di fila, un posto nella top 3 tra gli artisti che hanno collezionato più punti al FantaSanremo.

Se alcuni sembra stiano facendo di tutto per ottenere qualche punto in più altri pare stiano totalmente ignorando la goliardica competizione focalizzandosi solo sulla propria esibizione. I piazzamenti peggiori in classifica appartengono infatti a Massimo Ranieri (35 punti), Giusy Ferreri (20 punti) e Giovanni Truppi (5 punti)