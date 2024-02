Sanremo 2024, Marco Mengoni ammanetta Amadeus e bacia Giovanna Civitillo: la reazione del conduttore

Continuano i baci sul palco dell'Ariston. Dopo il bacio di Fedez e Rosa Chemical lo scorso anno, oggi è stata la volta di Marco Mengoni e Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Un bacio particolare, non sulla bocca ma attraverso un "preser-bacino".

Il "bacio" di Mengoni

Si è presentato munito di un'attrezzatura "a prova di festival", ha ammanettato Amadeus e ha distribuito al pubblico il "preserbacino".

Poi Mengoni tira fuori il pezzo da novanta: un paio di manette, che servono «se i cantanti si presentano in coppia e uno scappa» (il chiaro riferimento è a quanto accadde quattro anni fa tra Morgan e Bugo, che abbandonò il palco). Ammanetta Amadeus, scende in platea e tira fuori il "preserbacino", una paletta trasparente che serve per dare un bacio che non sia un "vero" bacio, ed evitare di dare scandalo. Il co-conduttore vuole fare subito la prova con Giovanna, moglie di Amadeus, seduta in prima fila, che si alza: «Giovanna, mi concedi questo non bacio?», ha detto il cantante - e oggi presentatore - alla moglie di Amadeus, visibilmente divertita. «Ma come, ti alzi?», scherza Amadeus. Poi la scena si ripete con la Ventura, e alla fine Mengoni distribuisce il "preserbacino" a tutti fra il pubblico, per «baciarsi senza fare scandalo».