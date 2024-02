Sanremo 2024, lo show di Geolier: brillantini e fiori per l'esordio all'Ariston

Doveva prendersi la scena e ci è riuscito: Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo, si prende il palco dell'Ariston per il suo debutto al Festival di Sanremo. Il rapper napoletano, icona e idolo dei più giovani in città, porta in scena la sua "I p'me, tu p' te", il brano completamente in lingua napoletana che ha fatto notizia ancor prima dell'ascolto nella città dei fiori.

Al centro delle mille critiche degli ultimi giorni, infatti, ci era finito il testo poco 'ortodosso' del rapper, un napoletano molto moderno e molto lontano da quello più classico. Il brano sembra però aver fatto subito breccia nei cuori di Sanremo, applaudito con convinzione a fine esibizione e soprattutto molto apprezzato sui social dai fan. Il cantante di Secondigliano si è presentato sul palco con un completo scuro e ricco di brillantini, in pieno stile Geolier.