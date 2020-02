Live non è la D'Urso, Morgan mette all'asta il foglietto della canzone di Sanremo con il testo modificato. Dopo la giacca Marco Castoldi, in arte Morgan, ha dato l'annuncio durante la puntata di Live.

Morgan è il primo ospite di Live non è la D'urso che affronterà la prova degli sferati e per raccontare la sua verità in seguito alla squalifica dal Festival di Sanremo 2020. Dopo aver lanciato un appello al suo ex amico Bugo, Marco Castoldi si è fatto recapitare il foglietti incriminati. Ovvero i fogli scritti a mano con il testo modificato della canzone "sincero", parole che sono diventate molto più famose della canzone stessa. Morgan lancia una nuova inziativa: «Perchè non li mettiamo all'asta? Base 5 euro».

Ultimo aggiornamento: 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA