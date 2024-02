Napoli a Sanremo 2024, Manfredi su mamma di Giogiò e Geolier: «Immagine positiva della città»

Napoli è stata, da più punti di vista, protagonista della prima serata di Sanremo 2024. A cominciare dalla presenza ieri sera sul palco dell'Ariston di Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso lo scorso agosto in piazza Municipio a Napoli per mano di un altro giovane, dopo una lite per un parcheggio.

«E' stato un messaggio molto bello e molto potente. È stata molto brava, ha dato un messaggio emotivamente molto forte. Credo che abbia rappresentato molto bene l'anima della nostra città» ha detto a riguardo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

«Geolier mi è piaciuto molto, è stato veramente molto bravo. Devo dire che ha dato un'immagine anche molto positiva della città. E' un altro caso in cui si unisce la tradizione a un'offerta musicale molto all'avanguardia» ha concluso Manfredi.