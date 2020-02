Sanremo 2020, Junior Cally risponde a Gessica Notaro: «Sono dalla sua parte. E sono contro la violenza»

«Sono dalla parte di Gessica Notaro. E sono contro la violenza». Risponde così Junior Cally appena arrivato nella sala stampa dell’Ariston a chi gli chiede di commentare le affermazioni di ieri di Gessica Notaro.

L'ex Miss Romagna, vittima di violenza e sfregiata al viso con l'acido dal fidanzato, si era paragonato a lui per l'uso della maschera con la differenza che lei la usa «per coprire la violenza, e Junior Cally per idolatrarla». «Non so se questo genere non può essere capito. O se non vuole essere capito. Se riscriverei un testo così forte? Sì. Rifarei tutti i miei brani. E non mi sono mai scusato. Mi è spiaciuto se qualcuno si sia sentito ferito».



Ultimo aggiornamento: 12:00

