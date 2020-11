XF2020, Alessandro Cattelan positivo al Covid: «sono a casa sotto controllo e isolato». Diretta a rischio?. Il conduttore ha annuciato via social la sua attuale condizione di salute, lasciando un tenero messaggio anche alla sua famiglia che lo sta accudendo amorevolmente. Incerta la presenta di Cattelan in studio per la diretta della seconda puntata.

«Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer ( la moglie Ludovica ndr) mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!». Così Alessandro Cattelan ha annunciato via social di essere risultato positivo al Covid. Il presentatore di X Factor 2020 ora è in attesa del tampone molecolare così avere un risultato certo.

Secondo quanto apprende Leggo la presenza "fisica" di Alessandro Cattelan in studio potrebbe essere a rischio, ma si stanno valutanto tutte lepossibilità. Dopo tutto l'annuncio è stato dato solo pochi minuti fa e quindi tutte le ipotesi al momento sono al vaglio. Quello che è certo è che la diretta della seconda puntata ci sarà.

Considerata la tecnologia di cui si avvale X Factor, un collegamento da remoto stile Carlo Conti per Tale e Quale Show, potrebbe essere una valida alternativa, ma su questo non abbiamo conferme in merito. Bisognerà necessariamente attendere l'esito del tampone.

