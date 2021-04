Alessia Marcuzzi: «Mio marito è positivo al Covid, non potrò essere presente a Le Iene»

Il marito di Alessia Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi, è positivo al Covid e la conduttrice, sebbene sia risultata negativa ai tamponi effettuati, dovrà rispettare la quarantena e pertanto non sarà presente alla puntata di domani de Le Iene. «Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare», scrive la Marcuzzi in un post Facebook e nelle sue stories di Instagram.

«Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli». E aggiunge: «Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a Le Iene, che comunque seguiro’ da casa. Un bacio a tutti», conclude.