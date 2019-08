Alessia Marcuzzi: «Ho visto gli Ufo sul litorale romano, un'esperienza fortissima»

Martedì 6 Agosto 2019, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 06-08-2019 21:52

Pronta per prendere il timone di un altro reality, la versione Vip di Temptation Island , arrivato alla seconda edizione, Alessia Marcuzzi racconta un avvenimento particolare della sua vita, quando è entrata in contatto con forme di vita non terrestri.Alessia da bambina ha incontrato gli: «A cinque anni – ha raccontato negli Speciali di Oggi - sono entrata in contatto con forme di vita non terrestri». Il fatto è accaduto al mare: «Sul litorale romano, d’estate, ho visto gli Ufo. Un’esperienza forte. Ero con la mia bisnonna al mare e vidi una specie di enorme disco volante luminoso attraverso il vetro della finestra».«Nonostante un noto ufologo avesse poi riferito di come tra Anzio e Nettuno, a metà degli Anni 70, fosse stato segnalato più di un avvistamento, la storia iniziò a essere romanzata e nel tempo è diventata una gag. Ma mi creda, io gli Ufo penso di averli davvero visti!».