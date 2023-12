Amici, ex ballerino confessa: «Ho abbandonato la danza, mi faceva stare male»

La scuola di Amici può essere molto dura, piena di difficoltà e sfide che possono mettere a dura prova anche il più determinato studente. La maestra Celentano lo dice sempre, «la passione e lo studio sono le basi di questa disciplina», ma spesso succede che queste non bastano perché il corpo chiede una pausa. Questo è quello che è successo a Vito Conversano, ex ballerino di Amici che ha dovuto abbandonare la danza.

«Quando ballavo soffrivo di lassita legamentosa tendinea e di vari problemi fisici dovuti alla forte intensità fisica. Continuando così a sottopormi a esami e visite tra chiropratici e fisioterapisti mi fu consigliato di rinforzare la mia muscolatura attorno alle articolazioni, iniziando così palestra e un lavoro ipertrofico muscolare. Da li in poi vedendo il mio fisico cambiare mi sono reso conto che fondamentalmente avere un tipo di fisicità più importante è più presente poteva essere il mio goal. Con la danza ormai si è un capitolo chiuso ma un bellissimo ricordo che tengo chiuso nel mio cuore e nell’anima molto gelosamente, credo di aver lasciato un importante impronta nel mondo della danza classica calcando palchi mondiali importanti e interpretando ruoli di rilievo in balletti di repertorio classico. Purtroppo la mia muscolatura oggi non mi permette più moltissime cose pur volendo, ma ogni tanto non nascondo che a casa mi diverto a fare qualche passo con scarsi risultati», ha raccontato i una recente intervista a Spyit il ballerino di Amici, Vito Conversano.