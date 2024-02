Amici, Gaia ottiene la maglia del serale e scoppia in lacrime: «Non me lo aspettavo»

La nuova puntata di Amici 23, di domenica 11 febbraio, ha decretato Gaia Di Martino come la nuova concorrente ammessa al serale del talent condotto da Maria De Filippi. Dopo Dustin Taylor (ballerino e allievo della maestra Celentano), Gaia è passata all’upgrade di concorrente ammessa al serale. Una sorpresa inaspettata per la ballerina, che é intanto ferma a causa di un problema al ginocchio e non ha infatti preso parte alla gara ballo.

Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha sorpreso Gaia che era sul divano a bere una tisana e con il ghiaccio sul ginocchio.

La conduttrice di Amici le ha chiesto di mettersi le scarpe e di raggiungere lo studio perché il maestro Todaro voleva parlarle. Gaia si è preoccupata e ha subito ipotizzato un sua eliminazione dalla scuola. Arrivata in studio, Raimondo Todaro ha sottolineato il suo miglioramento durante questo percorso all'interno della scuola di Amici confermandole la maglia del serale. «Maria ma davvero? - ha chiesto Gaia alla conduttrice - Non è uno scherzo? Non ci credo. Io non lo avrei mai detto. Posso abbracciarti Maria, per piacere». «Grazie di cuore», ha concluso in lacrime (di gioia ovviamente) Gaia.