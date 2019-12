X Factor 2019, la finale: Alessando Cattelan dice addio? «Vediamo, ci penso»

Antefactor: Alessando Cattelan dice addio a X Factor? «Ci pensiamo». Manca pochissimo alla finale di X Factor 2019, Alessandro Cattelan fa una dichiarazione sul suo futuro che spiazza il pubblico.

Conduzione numero nove per Alessandro Cattelan che guiderà anche quest'anno la finalissima di X Factor 2019. Intervistato da Pilar nel corse dell'Antefactor sul suo futuro, Cattelan non ha confermato la sua presenza per la prossima edizione: «Vediamo, ci pensiamo». Un'affermazione che ha spiazzato anche il pubblico da casa visto il ruolo autoriale che il conduttore si era ritagliato in questa edizione numero tredici. Ci ripenserà?

