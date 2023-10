Antonella Clerici malata, salta la puntata di “È sempre Mezzogiorno”: «Spero di rimettermi presto»

Antonella Clerici si è ammalata e domani “È sempre Mezzogiorno” non andrà in onda. La conduttrice ha pubblicato una foto sui social, in cui inquadra solo le sue gambe mentre sta distesa a letto, con un termometro e un saturimetro accanto. «Spero di rimettermi presto per “È sempre Mezzogiorno”» scrive Antonella Clerici, senza però specificare da che tipo di malanno è stata colta. In ogni caso, non si tratterebbe di niente di grave.

Come sta Antonella Clerici: salta la puntata di “È sempre Mezzogiorno”

Secondo quanto rivelato da DavideMaggio.it la puntata di domani del cooking show di Rai Uno non andrà in onda.

La trasmissione è saltata anche oggi, ma per la concomitanza con le commemorazioni della tragedia del Vajont. “È sempre Mezzogiorno” domani non verrà trasmesso a causa di «motivazioni personali» della conduttrice, ma dovrebbe tornare regolarmente in onda mercoledì.