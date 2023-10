Lorella Cuccarini: «Ho detto no alla Rai, ecco perché»

Lorella Cuccarini, per anni, ha fatto parte della Rai, a partire dal 1985. Da qualche anno, però, la conduttrice ha lasciato la tv del servizio pubblico, preferendo altri lidi, nello specifico Mediaset dove lavora ormai da qualche anno. L''ex ballerina fa infatti parte del talent show Amici di Maria De Filippi: insegna danza e canto, ed è membro della giuria.



Come ha raccontato a Sorrisi e Canzoni, Lorella ha deciso di lavorare con Mediaset per diverse ragioni: in primis l'ottimo rapporto con Maria De Filippi; poi la necessità di trovare nuovi stimoli e di godersi la libertà di poter sperimentare nuove esperienze lavorative.

Durante l'intervista concessa a Sorrisi, Lorella ha confermato di aver rifiutato un'offerta da parte della Rai, che le aveva proposto la conduzione del programma pomeridiano di Rai 1.

Queste le sue parole: «Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice, e qui a Mediaset sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche, in cui è tutto perfetto».

Fondamentale, inoltre, l'affiatamento con la padrona di casa, Maria De Filippi: «Adoro il rapporto con Maria e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di 4 ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione».