Arisa, Mara Venier: «Si può parlare di una tua svolta sexy». E lei conferma

«Ti vedo serena, stai bene», ha detto Mara Venier che parla di «Svolta sexy di Arisa». Lei, ospite di Domenica In, conferma, mentre viene mandato in onda un video con l'evoluzione del look di Rosalba Pippa, questo il nome all'anagrafe della cantante che è diventata famosa con la canzone "Sincerità" a Sanremo.

Insomma, impossibile non notare l'abbandono degli occhialoni del look abbottonato, da signora. Anche a Domenica In ha presentato il suo ultimo brano "Altalene" che ammicca a comportamenti e atteggiamenti più sensuali. «Dimmi che ti piaccio , e si.. Quello che mi chiedi lo avrai Perché io so, io so cosa mi fai...», canta Arisa.

Abito nero, tacchi e biondissima: ecco la nuova versione di Arisa che all'aggettivo "sexy" pronunciato da Mara Venier si limita a sorridere. Una conferma indiretta di questo nuovo stile esplosivo.