Ballando, Arisa e la vittoria. Rivelazione a Domenica In: «Senza Vito non avrei vinto»

Reduce dalla vittoria di Ballando con le stelle, Arisa è ospite di Domenica In. Dopo aver esordito in studio cantando, parla della sua esperienza nel programma appena concluso: «Sono felicissima, ma se non ci fosse stato Vito non sarebbe stato così bello. Non avrei vinto». Coppia fissa nel programma, Arisa e il suo ballerino Vito Coppola non hanno mai confermato i rumors che cirocolano attorno al loro rapporto extra lavorativo, alimentato da scatti hot sui social e di sguardi complici.

La stessa Venier ha punzecchiato Arisa durante l'intervista, senza però ricevere conferme o smentite. «So che Vito è tuo compagno di viaggio, poi chissà cosa succederà nell vita, so che non vuoi parlarne quindi non ti faccio altre domande» dice la conduttrice alludendo ad un disagio che Arisa prova parlando di questa "liaison".