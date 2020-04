Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, commozione parlando di Pasqua e coronavirus. La reazione dei fan: «Non sarai sola»

Ultimo aggiornamento: 19:36

La Pasqua quest'anno sarà insolita per tutti, ma per chi vive da solo sarà ancora più triste. La conduttrice ha augurato a tuttie ha annunciato che per la prima volta andrà in ondama proprio mentre salutava i telespettatori di Pomeriggio 5 si è commossa. Un nodo in gola che è arrivato all'improvviso e in diretta.«Veramente Buona Pasqua a tutti e mo che m'ha preso?», si è chiesta mentre faticava a parlare. Numerosi i commenti dei fan sui social. Vederla così commossa ha suscitato tenerezza. «Vedere Barbara D’Urso commossa con il nodo alla gola augurare Buona Pasqua mi fa capire ancora una volta la meravigliosa Donna che è oltre ad una instancabile professionista», scrive un utente.«La sua commozione ci fa capire quanto anche lei, come tutti noi, stia soffrendo per tutta questa situazione, lontana dai figli e dalle persone a cui vuole bene. Stiamo a casa questa Pasqua», scrive un altro utente su Twitter. E poi ancora: «È stato veramente un momento che ha ridotto sensibilmente la distanza tra telespettatori e conduttrice... al netto del personaggio che si è costruita, quella che si è commossa perché passerà una Pasqua a casa da sola è stata davvero Barbara. Mi piacerebbe vederla sempre così vera. Mi ha fatto tenerezza. si commuove». «La solitudine è una brutta bestia. Anche se sei famoso e hai un sacco di soldi. Anche io, questa Pasqua, la passerò da sola in una casa vuota lontana dalla mia famiglia».