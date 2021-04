Belen scoppia in lacrime a Canzone Segreta: «Vorrei vedere una persona che non posso vedere...». Stasera, in onda su Rai1 il programma condotto da Serena Rossi. La prima super ospite della puntata, Belen al sesto mese di gravidanza, in attesa della sua Luna Marie.

La showgirl argentina si accomoda sull'ormai nota poltrona bianca, pronta a ricevere la sua sorpresa. Ma quando dal pubblico le chiedono chi vorrebbe incontrare, Belen si commuove subito: «Vorrei vedere una persona che non posso vedere...». Non specifica di chi si tratti, ma quando inizia lo show con una dedica alla nonna scomparsa, Belen si scioglie in lacrime. Serena Rossi ripercorre la storia della showgirl: «Il bisnonno si è trasferito dall'Italia in Argentina. I tuoi nonni e la tua mamma sono cresciuti lì, ma poi tu sei tornata in Italia nel tuo paese di origine».

Non è tutto. Sul palco appaiono, tra gli altri, i fratelli Jeremias e Cecilia, il padre Gustavo e la cantante Syria. Poi, il gran finale con Laura Chiatti che le dedica il brano di Gino Paoli "Una lunga storia d'amore". Brano suo e del fidanzato Antonino. Belen commenta in lacrime: «È la canzone che ascoltavamo all'inizio della nostra relazione. Ma ha accompagnato tutta la mia vita». Emozione in studio.