Briatore, il primo video su Instagram dopo la diagnosi Covid: «Ho voglia di ricominciare»

«Sto bene, in superforma, pronto per ripartire e dobbiamo ripartire». Così Flavio Briatore in un video postato su Instagram si rivolge ai suoi follower ringraziandoli per i tanti messaggi ricevuti e dicendo: «Non sono sparito, tutto bene, eccomi qua. Continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile, ho voglia di ricominciare, ma nel frattempo - spiega - sono occupato, stiamo monitorando tutto quello che succede, il tempo passa abbastanza velocemente. Sono nelle mani del professor Zangrillo che non solo è bravo, è di più... Per cui sto bene, mi vedete, in superforma, pronto per ripartire. Anche questa passerà, ne sono passate tante e questa è una delle tante che passerà. L'importante è avere sempre voglia di andare avanti e non fermarsi mai. Non ci fermeremo mai - scandisce Briatore - un abbraccio a tutti».



Ultimo aggiornamento: 15:59

