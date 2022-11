Che tempo che fa, Luca Argentero geloso di Rkomi: «Si sa solo svestire». Ecco perchè

Gelosia? Una parola che Luca Argentero e la moglie Cristina Marino conoscono bene. «Ho saputo di Rkomi...» dice il conduttore di Che tempo che fa, Fabio Fazio, alludendo all'apprezzamento di Cristina per il cantante. «Ehm.. adesso litighiamo» dice la modella. Fazio racconta al pubblico che Cristina ha apprezzato più volte Rkomi, ingelosendo il marito, e lei ribatte: «Ma no .. è che così, nelle foto cosparso di olio, mi sembra... » e subito la interrompe Luca, dicendo infastidito: «Si sveste! che fa? si sveste» riferendosi al fatto che spesso Rkomi compare a torso nudo sul palco o sui social.

Gelosia o ironia? Fra Cristina e Luca sembrano esserci entrambe e questo rafforza il rapporto che ormai è sempre più forte. La Marino ora è incinta per la seconda volta, ma sul sesso del nascitura c'è massimo riserbo ancora.

L'annuncio

La famiglia Argentero si allarga. L'attore e Cristina Marino aspettano il loro secondo figlio (o figlia). L'annuncio l'hanno dato insieme sui social, postando una foto al mare in Salento, avvolti dalla luce del tramonto, il pancione bene in vista e una frase che non lascia spazio all'interpretazione: «Io, te, Nina e una nuova luce». Di fianco l'hashtag #4ofus - tradotto noi 4 - e l'emoticon di un biberon. La piccola Nina Speranza aspetta di sapere se avrà un fratellino o una sorellina. La notizia ha fatto felici i fan della coppia e gli amici. Tantissimi i messaggi di auguri e le felicitazioni per il bebè in arrivo, da Chiara Ferragni che ha commentato con un cuore, ad Alessia Ventura, Silvia Mazzieri e Simona Tabasco. «Vi amo troppo, tantissimi auguri», uno dei tanti commenti. E c'è chi si lascia scappare una battuta: «Speriamo sia maschio, così ci sarà un altro Argentero ad illuminare le prossime generazioni». La prima figlia della coppia, Nina Speranza, è nata a maggio del 2020, in piena pandemia.