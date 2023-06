Cristina Scuccia è la prima eliminata (a sorpresa) de L'Isola dei famosi: «Per me è già una grandissima vittoria»

Colpo di scena. La prima eliminata dalla finale de L'Isola dei Famosi è Cristina Scuccia. Al televoto con Luca Petrone il pubblico ha deciso di eliminare l'ex suora. Una decisione che ha sorpreso tutti, non Vladimir Luxuria. L'unica a credere più di tutti che la storia stile Pamela Prati con Mark Caltagirone avesse stufato il pubblico a casa.

«Essere arrivata fin qui per me è già una grandissima vittoria.

Le prime settimane sono state faticosissime, difficilissime andare avanti e resistere. Sono felice di questa esperienza e del segno che ho lasciato. Perché qualcosa qui ho lasciato».

Una parola per descrivere la sua Isola? «La vicinanza. Avere accanto loro come compagni capaci di ascolartami e supportarmi è stato importante. Non so se ho trovato degli amici. L'amicizia è una parola grossa ma speriamo possa diventarlo una volta a terra».

Increduli gli altri naufraghi a cominciare da Marco Mazzoli: «Onestamente non me l'aspettavo. Pensavo che Cristina avesse più presa sul pubblico». Nemmeno Pamela Camassa si aspetta l'eliminazione di Cristina. Per Enrico Papi ora: «Luca può essere una grande sorpresa di questa edizione».

Prima del televoto Vladi ha chiesto nuovamente a Cristina della sua storia d'amore: «È una storia vera. I tempi ora non sono maturi per svelarla. Come dico sempre i germogli vanno protetti. Quando sarà un fiore lo faremo vedere». Risposta che non ha convinto Vladi.