Cristina Scuccia, la ricerca della felicità all'Isola dei Famosi: «Ho sempre questo vuoto dentro»

All'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, tra le protagoniste più seguite c'è Cristina Scuccia. L'ex suora in Honduras non sta vivendo dei momenti semplicissimi, ma ha trovato una buona amica con la quale riesce a confidare ogni sua perplessità o insicurezza. Stiamo parlando della modella Helena Prestes. Ma procendiamo con ordine.

Durante il pomeridiano del reality, Cristina Scuccia ha raccontato cosa significa per lei riuscire a raggiungere la felicità. «Ho sempre questo vuoto dentro e ho sempre ricercato un posto nel mondo. Ognuno di noi è spinto alla ricerca della felicità. Penso che la felicità sia un obiettivo molto alto e deve essere qualcosa che deve durare nel tempo», ha raccontato l'ex suora a Helena.

Raggiungere la felicità non è così semplice. A dimostrarlo è proprio l'ex suora che ha cercato di delineare il concetto di felicità come una condizione davvero importante da raggiungere nella vita. «La felicità è fatta di piccoli frammenti di vita vissuti pienamente e quindi è per questo che è più faticoso il percorso».

Così Cristina pone un quesito particolare a Helena. «A te capita di sentire questo senso di incompletezza e insoddisfazione? Mi sembra che faccio sempre troppo poco».

Helena ha spiegato a Cristina che questo tipo di domanda può provocare due reazioni: può stimolare a far sempre di più o può completamente metterti in stand-by. Conclusa la conversazione, la scena si chiude con un tenero abbraccio che segna la splendida amicizia tra l'ex suora e la modella.

«Con questo confronto con lei ho capito che non sono un alieno ma sono umana come tutti gli altri», ha concluso l'ex suora.