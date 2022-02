Dario Baldan Bembo a Oggi è un altro giorno: «Ho scritto per Mia Martini e tanti altri artisti, ma sono ricordato solo per "L'amico è"»

A Oggi è un altro giorno da Serena Bortone è ospite Dario Baldan Bembo, un artista che ha fatto la storia della musica italiana. Ha scritto alcuni tra i capolavori degli anni Settanta e Ottanta, ma confessa: «È molto bello essere ricordato per L'Amico è, la cosa brutta è che sono ricordato solo per quello». Il cantautore ha collaborato con Mia Martini, Lucio Battisti, Renato Zero e tanti altri. Per il pubblico è noto soprattutto per aver cantato il brano "L'Amico è".

La canzone ha avuto un successo straordinario ed è finita per simboleggiare l'amicizia. Bembo ricorda, tuttavia, di aver fatto anche molto altro nella vita. Nonostante le persone lo fermino per quella canzone, il cantautore ha scritto per Mia Martini brani come "Piccolo uomo" e "Minuetto" e ha lavorato anche per Renato Zero.

Bembo faceva parte di una famiglia di musicisti. La mamma era diplomata al conservatorio, ma non l'ha mai sentita suonare: «In quegli anni c'era una sorta di pudore. Io ho sempre pensato che mia madre fosse il mio ideale di donna». L'artista ricorda così in trasmissione alcuni dei momenti più importanti della sua vita e della sua carriera.