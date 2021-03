Olga Kalenchuk, la «rivale» ucraina di Diletta Leotta: la presentatrice conquista gli stadi

Olga Kalenchuk è la versione ucraina di Diletta Leotta. La presentatrice tv è apparsa in tutto il suo splendore durante il match di Europa League tra la Roma e lo Shakhktar. Capelli biondi e lunghi, décolleté invidiabili e un fisico statuario le hanno fatto conferire il titolo di reginetta del calcio, un titolo che si contende però con l'italiana Diletta Leotta, con cui molti hanno fatto il paragone.

Tutte e due molto belle e in campo, hanno attirato in tutta Europa l'attenzione degli amanti del calcio. Il confronto è stato fatto su diversi aspetti. Sui social Olga vince a mani basse su Diletta con i suoi 50 milioni di followers, ma Diletta vanta un fidanzamento con l'attore turco con Can Yaman, che nella sfida le permette di prendere molti punti.

Belle entrambi ma con stili diversi, se Diletta non manca mai di deliziare i fan con pose sexy e abiti succinti anche sui social, svestiti i panni della conduttrice Olga sembra essere molto più acqua e sapone preferedo tute e abiti comodi.

