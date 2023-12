Eleonora Daniele presenta il suo libro per bambini: con lei (a sorpresa) c'è la figlia Carlotta

Di libri per bambini ne escono ogni anno a centinaia in libreria. Alcuni possono essere considerati dei regali perfetti da mettere sotto l’albero di Natale. Sono infatti storie ricche di fascino che ci offrono la possibilità di allietare le giornate dei piccoli di casa. E lo sa bene Eleonora Daniele, 47 anni, conduttrice di Storie italiane, che nelle ultime ore ha presentato il suo libro per bambini a Roma accompagnata dalla sua piccola Carlotta. Il libro, intitolato “Il Pigiama a pois”, ha come protagonista proprio la bambina, che a Natale si affretta ad aprire i regali.

Il libro

Eleonora Daniele si dice particolarmente felice di aver scritto questa storia per bambini, che è stata pubblicata da San Paolo Edizioni ed è ricca di illustrazioni.

Durante la presentazione del libro, la piccola Carlotta non si è separata mai da mamma Eleonora: le sta aggrappata o in braccio.

Nella sinossi del libro infatti si legge: «È Natale. Carlotta corre ad aprire i suoi doni. Fra questi c’è un pigiama a pois caldo e soffice. È un ‘pigiama di Natale’ perché in ogni pois c’è un’immagine natalizia. Quella sera, mentre in cielo c’è la luna piena, Carlotta va a dormire avvolta in quel meraviglioso pigiamino che la incuriosisce molto. Qualcosa di straordinario sta per accadere: tante storie, nuovi amici, altri luoghi renderanno questo Natale magico».