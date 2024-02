Fazio a Mediaset? Pier Silvio Berlusconi lo corteggia: «Se vuole venire da noi, potrebbe avere una trasmissione quotidiana»

La proposta è arrivata davanti a milioni di telespettatori, durante la serata ricordo per Maurizio Costanzo al teatro Parioli. Pier Silvio Berlusconi si rivolge a Fazio, presentatore insieme a Maria De Flippi: «Fabio, quando tu verrai finalmente da noi - dice Berlusconi - anch'io sento di avere l'intuizione che potrai diventare quotidiano, l'intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua». Il conduttore e l'amministratore delegato di Mediaset sorridono. Fazio risponde: «Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno». Una battuta che - almeno per il momento - non può diventare realtà.

Il contratto con Discovery

Come ha ricordato Fazio, da pochi mesi ha lasciato la Rai per approdare al canale di proprietà di Warner Bros.

Discovery. Il contratto ha la durata di quattro anni, di cui il primo non ancora terminato. Fazio tra l'altro ha già anticipato che dopo questa esperienza andrà in pensione. Sul Nove Che tempo che fa sta ottenendo risultati pari a quelli che aveva in Rai e il dato è clamoroso, ormai consolidato, non solo legato alla novità del debutto.

Il Fabio Fazio Show su Canale 5 dunque non sembra praticabile, anche se «l'intuizione» di Pier Silvio Berlusconi è certamente corretta. Se Fazio al momento è un sogno, Maria De Filippi è una certezza: «Ha inventato un modo nuovo di fare televisione e noi siamo orgogliosi di averla su Canale 5 sempre. Sempre». Le parole di Pier Silvio Berlusconi, con quel doppio «sempre», suggellano, ancora una volta, un matrimonio televisivo che va avanti da oltre 30 anni.