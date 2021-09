Francesca Cipriani si butta a terra e urla al Gf Vip: reazione choc dopo il messaggio del fidanzato

E' famosa per i suoi urletti e il suo stile esagerato. Sotto tutti i punti di vista. Ma al Grande Fratello Vip Francesca Cipriani ha avuto una reazione che ha lasciato sotto choc tutti i concorrenti. La showgirl ha ricevuto un messaggio da parte del suo fidanzato e, sentendo la voce del compagno che le ha dedicato un messaggio d'amore, è totalmente impazzita. Urla, lacrime. La Cipriani si è buttata a terra, fingendo quasi di svenire. «Ti amo amore, per tutta l'eternità», ha gridaro a squarcia gola sotto gli occhi basiti degli inquilini. Alcuni ridevano imbarazzati, altri non sapevano come reagire. Va bene lo show, ma la reazione - palesemente recitata - è stata un tantino esagerata.

Chi è il fidanzato

L'ex protagonista de La Pupa e il Secchione, classe 1984, è fidanzata con il 30enne Alessandro Rossi, imprenditore edile e arredatore di Cesenatico, immortalato in alcuni degli scatti pubblicati sul profilo Instagram della Cipriani. «Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena», ha raccontato in un'intervista rilasciata a Chi prima del suo ingresso nella casa. "Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati".