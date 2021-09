Francesca Cipriani scoppia a piangere al Gf Vip : «Ho bisogno di uno psicologo, mi sento male...». Intervengono gli altri. Pochi minuti fa, l'ex naufraga è scoppiata in lacrime davanti ai compagni d'avventura, chiedendo l'aiuto di uno psicologo. Le ragazze della Casa si sono strette a lei e l'hanno consolata. Ma andiamo con ordine.

Poco fa, il loft di Cinecittà è stato sorvolato da un aereo inviato dal fidanzato di Raffaella Fico per farle una romantica dedica d'amore. La novità ha attirato in giardino tutti i concorrenti, che hanno salutato il velivolo, congratulandosi con Raffaella. Ma proprio in quel momento, Francesca è scoppiata a piangere. Alla domanda se si fosse commossa per l'amica, l'ex Pupa risponde così: «Sì, mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un'anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli altri. Ma alcuni uomini mi hanno fatto toccare il fondo, uno mi ha messo le mani al collo. Un altro mi ha derubato. Ho sempre paura di essere abbandonata, anche se il mio fidanzato attuale è la mia anima gemella. C'è qualcosa dentro di me che non va, ho bisogno di uno psicologo».

Le ragazze della Casa le danno un consiglio: «Chiama Piera, la psicologa del Gf Vip. Lei ti aiuterà». Poi, il tenero abbraccio con Lulù Selassie.