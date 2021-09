Gf Vip, Tommaso Eletti in crisi vuole lasciare il gioco: «Non mi sento a mio agio»

E’ appena entrato al Grande Fratello Vip ma Tommaso Eletti vorrebbe già abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’esperienza a “Temptation Island” Tommaso Eletti ha deciso di prendere parte al GFVIp ma la sua esperienza all’interno del reality, complice anche la nomination, potrebbe durare poco.

Tommaso Eletti (foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Tommaso Eletti in crisi vuole lasciare il gioco

Tommaso Eletti è entrato al Grande Fratello Vip dopo aver preso parte con l’ex fidanzata Valentina Augusti al docu reality estivo Temptation Island Vip. Dopo le prime conoscenze nella casa i concorrenti sono stati costretti a fare le nomination e i nomi dei più votati sono stati proprio il suo e quello di Francesca Cipriani. Mentre l’ex pupa sembra aver preso bene la scelta fatta dagli altri coinquilini, per il giovane Eletti la reazione è stata differente e sta pensando di abbandonare la casa.

Tommaso Eletti infatti si è confidato circa la sua difficoltà a rimanere richiuso fra 4 mura della casa del GFVip: «Qua dentro - ha spiegato - non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto. Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi.. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro».