Gf Vip, Sonia Bruganelli e l'ingresso di Tommaso Eletti: «Allibita, ma da mamma ho fatto un passo indietro»

Sonia Bruganelli, opinionista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini assieme ad Adriana Volpe, torna a parlare di Tommaso Eletti. Durante il suo ingresso nella casa Sonia non è stata pungente come in molti si aspettavano con il giovane Eletti e ora spiega i motivi dei suoi mancati commenti: «Allibita – ha svelato - ma da mamma ho fatto un passo indietro».

Sonia Bruganelli e Tommaso Eletti (Instagram)

Sonia Bruganelli, ospite di “Casa Chi” su Instagram, ha detto la sua circa il contestato ingresso di Tommaso Eletti, già molto criticato durante la sua partecipazione a “Temptation Island”, al Grande Fratello Vip: «Non ho un'ottima impressione di quello che ha mostrato a Temptation Island - ha spiegato - perciò se devo giudicare per quello che ha detto e fatto è ovvio che sono rimasta allibita. Però l’ho visto entrare, così emozionato, così piccolo… Anche se non è giustificabile quello che ha fatto io credo che lo abbia in parte capito».

Tommaso Eletti e Valentina Augusti (Instagram)

Una volta eliminato Sonia Bruganelli vorrebbe parlare con Tommaso Eletti delle sue problematiche col mondo femminile: «Mi immedesimo nei genitori e mi chiedo perché questo ragazzo abbia delle problematiche col mondo femminile. Non lo conosco, forse uscirà fuori e affronteremo queste dinamiche. Non mi sono sentita di dire nulla perché lo vedevo già sopra le righe e imbarazzato. Un pochino in difficoltà. Da mamma ho fatto un passo indietro».