Gf Vip, il post di Sonia Bruganelli su Adriana Volpe: «Si vede che abbiamo visioni diverse». Fan furiosi: «Sei snob». Ieri sera, è andata in onda la prima puntata del Gf Vip. Tra le novità della quinta edizione, le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Più di un follower avrebbe notato il fatto che tra le due non scorrerebbe buon sangue, tanto da ignorarsi per tutta la sera.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati