Pomeriggio 5, Francesca Cipriani: «Walter Nudo falso e maleducato, mi ha umiliato»

Giovedì 10 Gennaio 2019, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 21:14

contro. L'ex naufraga, ospite oggi a, si è tolta più di un sassolino dalla scarpa, sfogandosi contro quello che fino a poco tempo fa aveva indicato come il suo uomo ideale. Ma ora le cose sarebbero cambiate e Francesca sarebbe su tutte le furie.Ecco le sue parole: «Walter Nudo è stato molto maleducato nei miei confronti. Quando è finito il Gf Vip gli ho mandato un messaggio per congratularmi e lui non mi ha mai risposto. Solo una volta ha commentato una mia foto su Instagram, scrivendomi 'Hai dei begli occhi'. Io poi l'ho contattato in chat e lui mi ha risposto 'Sono stato obbligato a mandarti quel messaggio'. Che brutta cosa da dire a una donna. Chiede perfino che agli eventi io non ci sia. Nella Casa faceva l'umile, ma è un falso». E il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti avrebbe aggiunto: «So che Walter Nudo ha mandato i saluti a Francesca tramite il manager. Ma poteva scriverle un messaggio».A quel punto Barbara D'Urso vorrebbe cambiare argomento, ma Francesca Cipriani è senza freni e se la prende con l'ex gieffino Biagio D'Anelli, reo a suo dire di difendere Nudo: «Dietro alle quinte hai detto peste e corna di Walter e adesso lo difendi perché ci sono le telecamere accese». Ma D'Anelli nega: «Ti ho detto che dovevi stare attenta che prendevi il palo. Che mi importa di parlare male di Nudo». Interviene Barbara D'Urso a interrompere il litigio. Si cambia argomento, con buona pace del cuore infranto della Cipriani.