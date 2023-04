Raiplay, la fumettista di Salerno Zuzu parla di disturbi alimentari su «Cheese»

Giulia Spagnulo, in arte Zuzu, giovane fumettista di Salerno, è la protagonista della nuova

puntata di ConverseRai, il programma sull'inclusione della direzione contenuti cigitali, disponibile su RaiPlay da lunedì 10 aprile alle 8.

Un'intervista densa di immagini e di visioni, in cui Zuzu dimostra una spiritualità ricca di sfumature: «Essere una fumettista significa guardare, significa vivere la vita due

volte: vivere la vita di tutti i giorni e vivere la vita che vorresti raccontare su carta. O una doppia esistenza: ci si rifugia in una, quando l'altra non va molto bene».

In «Cheese», il suo fumetto d'esordio, Zuzu dà precisi consigli a chi ha disagi, disturbi alimentari e poca autostima, alternando i suggerimenti di una giovanissima autrice, figlia di uno psichiatra e di una psicologa. Nel suo secondo lavoro «Giorni felici», Zuzu mette in scena emozioni, passioni, sentimenti e anche rabbia.

Zuzu è l'autrice più giovane mai pubblicata da Coconino ed è considerata l'erede del

pluripremiato fumettista Gipi.