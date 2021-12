Gf Vip, Adriana Volpe: «Come la penso su Alex Belli e Soleil Sorge, ma anche sugli altri Vip»

Adriana Volpe, dopo aver partecipato da concorrente alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quest'anno veste gli insoliti panni di opinionista assieme a Sonia Bruganelli. E mentre all'inizio in molti erano scettici sul suo ruolo all'interno del programma, puntata dopo puntata Adriana ha conquistato il pubblico con i suoi commenti sempre molto diretti e sinceri.

Intervistata da Novella 2000, Adriana Volpe ha rivelato il suo pensiero su alcuni Vip della casa. E, ovviamente, non poteva mancare una considerazione su un possibile futuro tra Alex Belli e Soleil Sorge, una volta fuori dalla casa: «Sono scettica all'idea che quello che c'è stato fra loro possa finire così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in diretta. Il personaggio di Soleil è pronto a rinascere. Ha avuto un grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a sorprenderci. Alex non ama altri se non se stesso. Sembra l'ambasciatore dello slogan: 'Tutto gira attorno a me'».

La Volpe, poi, ha parlato della coppia che ha stupito tutti. Quella fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: «Manuel mi ha molto sorpreso. In pochi giorni ha stravolto il suo atteggiamento nei confronti di Lulù con la quale adesso è tenero e accoglientedopo aver fatto di tutto per allontanarla da sé e dalla casa. Le ipotesi sono due: amore in evoluzione o strategia. Non escludo niente».

Infine, una parola sulle altre due coppie della casa più spiata dagli italiani: Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, ma anche su Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. La Volpe non ha nascosto la sua predilezione per queste due coppie: «Secondo me si sono piaciuti dal primo giorno, ma Sophie aveva molte riserve nei confronti di Gianmaria. È bello vedere insieme Miriana e Biagio, sono tanto complici».